Патрульные в Житомирской области задержали еще 5 участников разборок в Броварах, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Общее число задержанных достигло уже 16-ти.
«Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области», - отметил он.
Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Трое участников стрельбы ранены. По данным СМИ, часть из них – из Винницкой области.
Полиция ввела план-перехват - разыскивают 5 автомобилей.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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