Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки в Броварах, сообщает пресс-служба МВД.

«Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.

Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Трое участников стрельбы ранены. По данным СМИ, часть из них – из Винницкой области.