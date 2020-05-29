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Чернобыльская зона отчуждения открывается для посещения, но с определенными ограничениями, предусмотренными правительственным постановлением об ослаблении противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

В соответствии с приказом ГАЗО на территории зоны отчуждения разрешено осуществлять массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и другие) меры, в частности посещение с целью ознакомления с учетом запретов, определенных пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины.

Госпредприятием «ЦОТИЗ» были разработаны рекомендации, которые следует учитывать во время посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения до завершения адаптивного карантина.

Обязательными условиями посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП «Дитятки», наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.

К посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также те, кто имеют симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП «Дитятки» будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа не будет допущена в зону отчуждения.

По словам помощника директора ГП «ЦОТИЗ» Кирилла Гарника, на период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. В частности, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект «Чернобыль-2», село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек.

Во избежание скопления посетителей передвижение по маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита.

Снятие всех ограничений состоится после завершения карантина.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина
ForUm

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