Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Из них 17 – медики, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии – 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет и 3 девочки, которым 4, 8 и 9 лет. А также - 29 мужчин от 26 до 67 лет и шесть мальчиков – от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус преодолели 597 жителей города. А больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах – по 6 случаев », - отметил Кличко.

По состоянию на 29 мая в Украине лабораторно подтверждено 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.