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По состоянию на 29 мая в Украине подтверждено 22811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.

По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровели 495 человек, умерли – 10.

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 267 людям.
ForUm

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