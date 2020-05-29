также в разделеОбщество
После перестрелки в Броварах отстранили главу винницкой полиции
Задержали банду, грабившую предприятия Киевщины 14
4 области не готовы к ослаблению карантина 26
ГБР провело более 20 обысков в налоговой в связи с заявлением Уманского 15
«У вас прогнило»: Аваков прокомментировал стрельбу в Броварах 65
СБУ сообщила о подозрении еще двум российским разведчикам 17
На Ривненщине пока не разрешат посадку в поезда 35
В Украине за сутки от COVID-19 выздоровели 495 человек, почти столько же заболели 18
ГБР принесло в музей Гончара решение об аресте картин Порошенко 23
Украина призвала итальянские СМИ объективно освещать дело Маркива 18
28 мая. Картина дня 26
Эстонские фермеры просят вернуть украинских заробитчан на клубнику, иначе она сгниет 25
Апелляция ВАКС отправила Микитася под стражу 64
Минкультуры заявляет, что ищет деньги для Центра Довженко 19
В Гидрометцентре рассказали, каким будет урожай в этом году 19
Суд вынес приговор боевику, который год воевал в ВСУ 20
ГБР сообщило о подозрении скандальной судье Барышевского суда 22
Гидрометцентр: Лето будет жарким, но с ливнями и грозами 50

Сегодня утром возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Молдовой, сообщает Госпогранслужба.

Восстановлена ​​работа таких пунктов пропуска:

  • «Мамалыга-Кривая» (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области);
  • «Кельменцы-Ларга» (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);
  • «Кельменцы-Ларга» (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);
  • «Сокиряны-Окница» (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области);
  • «Маяки-Паланка-Удобное» (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области);
  • «Серпневе1 - Басарабьяска» (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

Стоит отметить, что сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

Также в ведомстве напомнили, что с полуночи 29 мая 2020 распоряжением правительства Украины возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска.  

Информацию о работе пунктов пропуска можно узнать на интерактивной карте на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (https://dpsu.gov.ua/ua/map).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги