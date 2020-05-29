Сегодня утром возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Молдовой, сообщает Госпогранслужба.
Восстановлена работа таких пунктов пропуска:
- «Мамалыга-Кривая» (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области);
- «Кельменцы-Ларга» (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);
- «Кельменцы-Ларга» (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);
- «Сокиряны-Окница» (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области);
- «Маяки-Паланка-Удобное» (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области);
- «Серпневе1 - Басарабьяска» (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).
Стоит отметить, что сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.
Также в ведомстве напомнили, что с полуночи 29 мая 2020 распоряжением правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска.
Информацию о работе пунктов пропуска можно узнать на интерактивной карте на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (https://dpsu.gov.ua/ua/map).
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