Исполнительные производства по заявлениям компаний братьев Суркисов были открыты по поддельным документам, заявляет Приватбанк.

«Приватбанк обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, в связи с имеющимися обстоятельствами подделки документов, по которым были открыты такие производства», - говорится в сообщении.

Также банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения относительно аутентичности таких подписей.

Приватбанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда Киева Приватбанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка во время национализации (bail in).

Уже 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка во время национализации (bail-in).

Напомним, 5 мая Приватбанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новых постановления о взыскании в пользу семьи Суркисов $250 млн.