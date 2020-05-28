По состоянию на утро 28 мая 7 областей Украины не готовы к переходу ко 2 этапу снятия карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

По состоянию на 9:00 28 мая в Украине зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. За сутки подтверждено 477 новых случаев.