Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину», - Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенны послабления.

Это может произойти в следующей ситуации:

1. Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения.

2. Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75 процентов.

«Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин! Давайте соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это - несложно и очень необходимо», - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 27 мая, у 54 жителей столицы лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом.