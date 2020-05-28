За минувшие сутки, 27 мая, у 54 жителей столицы лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 54 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших – 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 1 год и 11, а также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и 5 мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Когда за сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города», - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки, 26 мая, число новых случаев коронавирусом составило 29 человк.