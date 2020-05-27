Женщину, которую изнасиловали и избили полицейские в Кагарлыке, на допрос в отделение заманил сосед. Об этом заявил адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко.

«Девушку привез на «Опеле» сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции якобы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020, в субботу, сосед привез девушку якобы на вызов в полицию, где ее ждал «дядя Коля», начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет», - написал он в Facebook.

«В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля и Сережа – работники полиции. Этот дядя Коля раньше домогался потерпевшую и говорил ей «дашь, когда я скажу, поняла». Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую», - заявил адвокат.

По его словам, это была месть «дяди Коли», что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним.

При этом Мельниченко утверждает, что «насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил»

У потерпевшей 5-летняя дочь, больная ДЦП.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.