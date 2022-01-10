Начальнику управления полиции по превентивной деятельности Краматорского РУП ГУ НП в Донецкой области, заместителю начальника превенции и старшему участковому офицеру полиции сектору участковых офицеров полиции отдела превенции сообщили о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом ForUm'у сообщили в Донецкой облпрокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2021 года 3 полицейских в возрасте от 33 до 37 лет, действуя по предварительному сговору группой лиц, предложили предпринимателю ежемесячно платить 6 тыс. грн. За указанную сумму правоохранители обещали закрыть глаза на продажу алкогольных и табачных изделий без соответствующей лицензии.

В настоящее время всем трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.