Сотрудники Территориального управления ГБР Киева при содействии внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении одному из начальников сектора полиции Вышгородского районного управления, совершившему смертельное ДТП на въезде в село Новые Петровцы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, 4 декабря примерно в 23:00 полицейский за рулем автомобиля на полном ходу столкнулся с автомобилем «ЗАЗ-Таврия», который стоял на перекрестке и ожидал зеленого света светофора.

В результате аварии 23-летний пассажир «ЗАЗ-Таврия» погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. Впоследствии от полученных травм пассажирка скончалась, водитель ЗАЗ-Таврия получил многочисленные ушибы, сейчас находится в больнице.

По словам свидетелей, полицейский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходить тестирование отказался. Следствие назначило судебно-токсикологическую экспертизу.

ГБР задержало полицейского на месте происшествия, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Полицейский подозревается в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель нескольких человек (ч.4 ст. 2861 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.