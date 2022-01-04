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Следователи Территориального управления Львова при содействии ДВБ Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении старшего следователя Главного управления Нацполиции в Волынской области, который нанес ущерб частному предприятию почти на 9,1 млн гривен. Обвинительный акт направлен в суд, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Полицейский проводил расследование по уголовному производству, предметом которого был спор двух предприятий. Одно из предприятий обратилось в полицию с заявлением, что другое предприятие якобы не произвело оплату за полученные продукты питания.

Следователь в декабре 2020 года незаконно изъял из складов предприятия, против которого судились, указанное имущество на сумму 9,2 млн гривен. Далее он, вопреки закону, передал изъятое имущество на хранение неустановленным лицам.

Это имущество перевезли из Луцка в арендуемые складские помещения вблизи Львова. Следователь составил фиктивный акт приема-передачи имущества и постановление о признании изъятого имущества вещественными доказательствами. Впоследствии товар со складов исчез по невыясненным следствием обстоятельствам.

После того, как суд принял решение вернуть изъятое имущество владельцу, следователь не смог этого сделать.

В октябре 2021 года обвиняемого уволили из полиции.

Экс-следователь обвиняется в превышении служебных полномочий, служебном подлоге и неисполнении решения суда (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 УК Украины).

Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.
ForUm

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