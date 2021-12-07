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Сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства аварии с участием служебного автомобиля и.о. заместителя начальника полиции Одесской области, в результате которой травмировалась женщина. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

3 декабря 2021 в Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.

Водитель об инциденте не сообщил и не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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