также в разделеОбщество
26 мая. Картина дня
В ГБР настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал 15
Катар прислал почти 9 тонн средств защиты украинских медиков 15
Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: полицейские предстанут перед судом 18
ЕСПЧ признал нарушением героизацию Азербайджаном солдата, зарубившего спящего армянина 14
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь 18
Сотрудники ГБР взяли штурмом Музей Ивана Гончара 33
НАБУ предотвратило вывоз компанией из ОАЭ сырья на 80 миллионов 30
На Харьковщине фермеры удерживали в трудовом рабстве 9 человек 29
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании полицейских 33
Совет церквей обвинил Кабмин в непропорциональном подходе и зовет Шмыгаля на встречу 17
$400 тысяч «общака»: Силовики провели масштабную операцию по разоблачению «вора в законе» 37
Минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая 36
Дело Шеремета: Залог для Дугарь собрали за 3 часа 22
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 13
Le Monde опубликовала карту с «российским» Крымом 15
ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину 26
В полиции рассказали о расследовании резонансной стрельбы на Житомирщине 34

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении гражданину РФ начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве к государственной измене бывшего помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины, с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Продолжается досудебное расследование, оно осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора и оперативного сопровождения Департамента контрразведки СБУ.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.  

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет

В августе 2019 года суд отпустил Ежова.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Ежова.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги