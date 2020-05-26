Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении гражданину РФ начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве к государственной измене бывшего помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины, с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Продолжается досудебное расследование, оно осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора и оперативного сопровождения Департамента контрразведки СБУ.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.

В августе 2019 года суд отпустил Ежова.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Ежова.