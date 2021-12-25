Пентагон планирует начать передачу Украине оперативных разведывательных данных о передвижении, сосредоточении и местонахождении российских войск около границ Украины. Предполагается, что получаемые в режиме реального времени разведданные позволят Украине быстрее отреагировать на возможное российское вторжение.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на источники из администрации президента США Джозефа Байдена, пожелавшие остаться анонимными из-за правил соблюдения секретности.

Так, совместный план разработки Пентагона, Белого дома и Государственного департамента США предусматривает передачу Украине военной техники, предназначенной ранее для афганской армии. США и Британия направили в Украину экспертов по киберзащите на случай попытки РФ устроить масштабную кибератаку на украинские системы.

Однако передаче разведданных в реальном времени в плане уделяется значительно больше внимания, так как вовремя полученные данные помогут если не предотвратить вторжение в Украину, то встретить его во всеоружии.

По сообщению издания, у Байдена признали, что план с передачей данных имеет особую важность. Уже сейчас спецслужбы США предоставили украинским Вооруженным силам доступ к значительно большему количеству данных по России, чем это было до наращивания российской группировки. Тем не менее отношение к плану двоякое - в Вашингтоне опасаются, что получив всю полноту разведданных, Украина может решиться на превентивный удар. Это тот самый сценарий, который западной общественности пытался показать президент России Владимир Путин - и при более расширившихся возможностях Украины он может стать реальностью, подозревают в Пентагоне.