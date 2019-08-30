Голосеевский суд Киева отпустил бывшего переводчика экс-премьера Гройсмана Станислава Ежова, который признал вину в государственной измене. Об этом говорится в деле суда, сообщает 112 Украина.

Соглашение между Ежовым и прокурором, которое признал суд, было заключено накануне судебного заседания, где Ежов безоговорочно признал вину по ст. 28 ч. 2,111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена).

В деле говорится, что Ежов искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления, добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан давать признательные и обличительные показания суду по соучастников преступления.

Согласовано наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Отмечается, что срок перебивания задержанного в СИЗО с 20.12.2017 года по 03.07.2019 года включительно суд посчитал по закону Савченко из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней.

Таким образом, обвиняемый Станислав Ежов полностью отбыл наказание.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.