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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщают о готовящихся со стороны российских спецслужб провокациях против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину.

«В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям», - говорится в сообщении.

По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ).

Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не поступали, но было отмечено готовность личного состава «по первой команде» выполнять задания по назначению.

«На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу», - сообщили в разведке.
ForUm

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