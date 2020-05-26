В Киеве городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины, то есть с 1 июня. Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

«Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении, в том числе и в городской электричке», - сказал Кличко.

Кроме этого, по его словам, КП «Киевпастранс» заказало в филиале «Укрзализныци» ремонт столичной городской электрички.

Мэр сообщил, что планируют выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине будет восстановлено раньше, чем анонсировал Кабинет Министров, поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе.