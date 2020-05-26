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ГБР: К изнасилованию женщины в Кагарлыке могут быть причастны и другие полицейские 82

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что массовая переаттестация полицейских по всей стране в связи с событиями в Кагарлыке проводиться не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на действия сотрудников полиции. Об этом он заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1», комментируя избиение и изнасилование девушки правоохранителями в Кагарлыке Киевской области, передает УНИАН.

«Полицейские (которые изнасиловали девушку в Кагарлыке) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать, и им за это ничего не будет», - заявил Геращенко.

Он призвал граждан сообщать по телефону «102» об известных им случаях недопустимых действий полицейских и отметил, что все такие сообщения «идут отдельным красным коридором».

Заместитель главы МВД также добавил, что сейчас из-за низких зарплат молодые люди не хотят работать в правоохранительных органах. «Трудно находить, особенно в сельской местности, молодежь, которая хотела за это зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры», - добавил Геращенко.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.
ForUm

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