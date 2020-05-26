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В данный момент эпидемиологическая ситуация не позволяет полноценно работать ресторанам и кафе, но это может быть возможным с 10 июня.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 26 мая, сообщает Укринформ.

«Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас, кроме того, работа навынос. То, что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно начиная с 10 июня», - отметил Степанов.

Министр добавил, что Минздрав с пониманием относится к просьбе украинских предпринимателей относительно полноценного открытия ресторанов и кафе.

«Но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодняшний день, и те меры, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих заведений», - подчеркнул министр.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина
ForUm

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