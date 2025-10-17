На дрони для ГУР збирають гроші вже понад 100 закладів громадського харчування по всій країні

Благодійна акція “Смачно, бо на дрони!” на другий місяць своєї роботи вже змогла об’єднати 100 закладів громадського харчування задля збору коштів на безпілотники для підрозділів ГУР. Окрім цього, стала доступною карта цих закладів, аби люди, які хочуть допомогти кампанії, знали, куди приходити за стравами й напоями. Розповідаємо, де розташовані заклади-учасники.

Станом на 16 жовтня вже не менше 100 закладів харчування по всій Україні доєдналися до кампанії. Її мета залишається незмінною — зібрати 5 млн грн на SECRET BOXи з FPV-дронами для українських розвідників.

Учасники акції повинні зібрати гроші на хоч один SECRET BOX для ГУР, його вартість — 50 тис. грн. Досягти цього можна, зокрема, додаючи спеціальні благодійні позиції у меню, кошти з продажу яких йдуть на придбання дронів військовим.

На старті кампанії у вересні 2025-го саме така кількість учасників була орієнтиром для організаторів із благодійного фонду “Сучасна Україна”, однак до акції щодня долучаються нові кафе, ресторани й кав’ярні. За даними Фонду, нині у проєкті беруть участь понад 100 закладів із 21 регіону України — від кав’ярень і пабів до сімейних ресторанів та кондитерських. Представники рівненських закладів “Domino” та “Їж Смачно” пояснюють свою участь бажанням зробити власний внесок у перемогу України.

За кількістю учасників кампанії лідерами поки є заклади харчування Вінниччини (загалом 17 учасників), Київщина (15) та Тернопільщина (10 учасників).

На сайті кампанії за посиланням вже запрацювала інтерактивна мапа учасників. Благодійники попередили, що не всі заклади на карті позначені окремо: для зручності перегляду мережі відображаються під одним маркером. Так, у Чернігові чотири ресторани “Варенична Балувана Галя” позначені однією точкою, а в Полтаві мережа “Мама Піца” з 13 локаціями також показана як один заклад — повний перелік адрес можна переглянути на сторінках закладів у соцмережах.