Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.



«Украина перешла от стратегии снижения заболеваемости к стратегии сдерживания. Наша главная цель сейчас - не допустить роста заболеваемости. На том уровне количества случаев коронавирусной болезни, которые у нас регистрируются ежедневно в течение месяца, мы показываем, что система здравоохранения готова и справляется с этими вызовами», - подчеркнул он.

По словам главного санитарного врача, Минздрав анализирует ситуацию с COVID-19 у стран-соседей, в частности в Польше. «У них более или менее похожа динамика эпидемии с Украиной. Они на две недели идут впереди нас. У них уже 48 дней такая стабильная тенденция. Мы это понимаем, что, если мы будем удерживать страну дольше на карантине, это может приводить к негативному воздействию на экономику, поэтому сравниваем эпидемическую составляющую с экономической составляющей и ищем определенный баланс - потихоньку отпускаем определенные сферы экономики и смотрим, как это влияет на рост или снижение заболеваемости коронавирусной болезни», - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 25 мая подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 человека выздоровели, 623 – умерли.