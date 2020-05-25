В Украине по состоянию на 25 мая подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 человека выздоровели, 623 – умерли, сообщил Центр общественного здоровья.

За последние сутки лабораторно подтверждено 259 случаев, выздоровели на сутки – 126 человек. Также за сутки умерли 6 человек, свидетельствуют данные СНБО.

Всего в Украине исследовано 291 868 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 256 людям.