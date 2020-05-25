также в разделеСтолица
Киево-Печерская лавра открылась после карантина
Кличко рассказал, какие ослабления ограничений планируются с 1 июня 11
В Киеве «заминировали» Шестой апелляционный административный суд 16
Метро в Киеве возобновило работу 32
Акции протеста в Киеве прошли без нарушений 131
Полиция Киева усилила меры безопасности в центре города 57
В Киеве 25 мая откроют метро и все рынки 396
Кличко назвал 3 проблемных вопроса с недостроями «Укрбуда» 24
Кличко: Бассейны в столице пока открывать не будут 18
В Киеве выросло количество больных пневмонией 27
Киев не будет ограничивать число пассажиров в метро 50
Кличко просит Кабмин разрешить столице начать второй этап ослабления карантина 29
За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 47 человек 33
На столичном ж/д вокзале снесли МАФы и усилили меры безопасности 63
Кличко: Киев не позволит повысить тарифы на холодную воду 19
Спортзалы в Киеве завтра не откроют 33
Транспорт в Киеве запустят 23 мая 40
Коронавирус в Киеве подтвердили у 65 человек, трое – умерли 22

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 29 человек. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Среди них – трое медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии – 60 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет и две девочки – 11 и 12 лет. А также 11 мужчин от 37 до 75 лет и 10-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровели за сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 25 мая подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 человека выздоровели, 623 – умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
20
Теги