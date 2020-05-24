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Власти Китая готовы к международному научному расследованию происхождения коронавирусного заболевания COVID-19. Единственное условие — расследование должно быть неполитическим.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Ван Й, передает CGTN.

«Китай всегда был открыт для международного научного расследования по выявлению источника вируса. Этот процесс должен быть профессиональным, беспристрастным и конструктивным. Расследование должно быть свободным от политического влияния, уважать равенство наций и избегать презумпции вины», — сказал Ван Й.

Напомним, США ввели санкции против китайских компаний и организаций.
ForUm

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