Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 33 компаний и организаций КНР.

На сайте министерства опубликованы два новых санкционных списка.

В первом документе отмечается, что 24 государственные и коммерческие структуры добавлены в черный список «за участие в действиях, противоречащих национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов. Эти структуры, базирующиеся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах, представляют серьезный риск, поддерживая приобретение предметов для их использования Китаем в военных целях».

Согласно второму релизу, две государственные структуры КНР, в том числе одно из подразделений Министерства общественной безопасности, и восемь компаний попали в санкционный список за нарушения прав человека, совершенные «в ходе проводимой Китаем респрессивной кампании, массовых беззаконных лишений свободы, принудительного труда и высокотехнологичной слежки, которыми подвергаются уйгуры, этнические казахи и иные представители мусульманских меньшинств в Синьцзянском автономном округе».

Среди подвергнутых санкциям компаний — NetPosa, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта: ее продукты используются для электронной слежки.

Как уточняется в документе, занесение в черный список запрещает физическим и юридическим лицам США экспортировать, реэкспортировать или передавать иным образом этим структурам товары и технологии без особого разрешения Министерства торговли.

Напомним, у Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов.