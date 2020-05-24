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Бывшая народная депутатка Татьяна Черновол заявила, что Держбюро расследований занимается расследованием насчет ее нагрудного автомата.

Об этом в эфире hromadske рассказала народная депутатка 8-го созыва Татьяна Чорновол, которая пришла на акцию протеста «Движения сопротивления капитуляции».

«Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего нагрудного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный», — рассказала экс-депутатка.

По ее словам, делом занимается ГБР.

Она добавила, что на акции протеста находится легально. В пятницу, 22 мая, суд разрешил Чорновол находиться в Киеве.

Напомним, 16 апреля 2020 Печерский районный суд Киева отправил Черновол под круглосуточный домашний арест до 8 июня. 24 апреля суд смягчил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
ForUm

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