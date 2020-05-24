также в разделеМир
В Беларуси число заразившихся выросло почти на тысячу за сутки 11
Австралия восстановит туризм в июне 12
Ким Чен Ын появился на публике и пообещал усилить сдерживание ядерной войны 10
Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции 10
Сотни людей в Гонконге вышли на протесты 23
В мире на коронавирус заболели 5,4 млн человек 18
Польша открыла границы для украинских студентов 15
Иран назвал ответственного за катастрофу самолета МАУ 43
Испания откроет границы для иностранных туристов с июля 18
Крупное ДТП в Судане забрало жизни 57 человек 42
В отделении банка в центре Москвы неизвестный захватил заложников, его задержали 15
COVID-19: Бразилия вышла на второе место в мире по числу заболевших 27
Аргентина в девятый раз допустила технический дефолт 41
Количество жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло 26
В мире за сутки обнаружили рекордное число новых случаев COVID-19 40
США обвинили Иран в организации 360 убийств 29
Авиакатастрофа в Пакистане: жертвами стали 92 человека 58
США ввели санкции против китайских компаний и организаций 72

В Китае считают, что США специально идут на конфронтацию с КНР и «ставят две страны на грань «новой Холодной войны»

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Китая.

Отмечается, что политики позволяют себе неправдивые комментарии в отношении Китая.

«Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань „новой Холодной войны“. Это опасная попытка повернуть назад колесо истории», — говорится в заявлении.

Китайские дипломаты отметили, что страны должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на разные системы и культуры.

 

Отметим, на фоне пандемии коронавируса усилилось противостояние США и Китая. Эти страны обмениваются все более резкими заявлениями, что может привести к серьезному конфликту между ними.

Напомним, США ввели санкции против китайских компаний и организаций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги