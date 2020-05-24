В Китае считают, что США специально идут на конфронтацию с КНР и «ставят две страны на грань «новой Холодной войны»

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Китая.

Отмечается, что политики позволяют себе неправдивые комментарии в отношении Китая.

«Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань „новой Холодной войны“. Это опасная попытка повернуть назад колесо истории», — говорится в заявлении.

Китайские дипломаты отметили, что страны должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на разные системы и культуры.

Отметим, на фоне пандемии коронавируса усилилось противостояние США и Китая. Эти страны обмениваются все более резкими заявлениями, что может привести к серьезному конфликту между ними.

Напомним, США ввели санкции против китайских компаний и организаций.