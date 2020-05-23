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Правительство Испании приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля. По приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает El Pais.

Он отметил, что летом будет открыт туристический сезон.

«Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране», - заявил Санчес.

Напомним, Испания планировала открыть границы для туристов в конце июня.
ForUm

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