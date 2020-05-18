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Испания стремится открыть границы для иностранных туристов в конце июня, после того как будет отменен запрет на поездки для своих граждан.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Mirror.

«Испания стремится открыть границы для посетителей в конце июня, когда введенные в стране карантинные ограничения будут полностью сняты», - говорится в сообщении.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что открытие границ будет происходить параллельно с разрешением на поездки в пределах Испании.

«Как только мы, испанцы, сможем путешествовать между регионами, иностранцы смогут приехать в Испанию», - добавил чиновник.

«Надеюсь, с конца июня мы возобновим туристическую деятельность», - сказал Абалос.

На туристическую отрасль приходится более 12% ВВП Испании.

Испания – одна из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран, где зафиксировано 27 650 летальных случаев и 231 350 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
ForUm

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