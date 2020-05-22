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Решение не открывать бассейны на данном этапе послаблений городские власти приняли, опираясь на рекомендации вирусологов и эпидемиологов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Он напомнил, что на очередном этапе послаблений планируют разрешить открыть пляжи. По мнению специалистов, ультрафиолет и морская вода нейтрализует вирус. В реках - проточная вода и тоже низкая вероятность подхватить инфекцию коронавируса.

«А вот влажные зоны в спортзалах - бассейны, сауны, джакузи - являются местом риска. Там на небольшой площади, в закрытом пространстве, контактирует немалое количество людей. И в нынешней эпидемиологической ситуации - высокие шансы инфицирования. Все решения об ослаблении ограничений власти столицы принимают, опираясь на рекомендации специалистов. В частности, и вирусологов и эпидемиологов. Чтобы не произошло инфекционного взрыва», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы призвал владельцев и руководителей спортивных залов и фитнес-центров не нарушать правила. «Не открывайте по-тихому бассейны и сауны. Не подвергайте посетителей опасности! Давайте делать все постепенно и разумно», - подчеркнул Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 1 июня будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами.
ForUm

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