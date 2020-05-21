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В Украине по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 человек выздоровели, 579 – умерли, сообщил Центр общественного здоровья.

За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.

Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось 249 людям.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
ForUm

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