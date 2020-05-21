В Украине после открытия детсадов детям и сотрудникам будут измерять температуру, если она будет выше 37,2 градусов, то их не пустят. Об этом в интервью LIGA.net заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

«Перед входом им измерят температуру. Если температура высокая, их не будут допускать в заведение. Родители должны забрать их (детей. - Ред.) домой. Сады мы открываем с 25 мая, но при условии создания безопасных условий», - отметила Мандзий.

По ее словам, детям должны мерить температуру каждые четыре часа. «Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить его состояние», - отметила чиновник.

Что касается прогулок на улице, то важно, утверждает Мандзий, обеспечить социальную дистанцию.

«Главное - обеспечить социальную дистанцию ​​между группами, чтобы дети меньше контактировали между собой, но при этом взаимодействовали. Воспитатели имеют достаточно опыта и средства для таких условий», - сказала она, уточнив, что все игрушки должны быть продезинфицированы.

Мандзий добавила, что если во время еды дети раньше сидели за столом по четыре человека, то теперь будут по двое по диагонали.



Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.