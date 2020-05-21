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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал так называемый «антиколомойский» закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Об этом сообщается в карточке закона на сайте ВР.

Отмечается, что сегодня, 21 мая, спикер передал документ на подпись президенту.

Напомним, 13 мая Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
ForUm

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