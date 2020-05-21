Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал так называемый «антиколомойский» закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Об этом сообщается в карточке закона на сайте ВР.
Отмечается, что сегодня, 21 мая, спикер передал документ на подпись президенту.
Напомним, 13 мая Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
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