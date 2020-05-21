По итогам 2020 года уровень бедности в Украине возрастет до 45%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значение 2008 года (периода до финансово-экономического кризиса). Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году.

Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине.

Так, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 уменьшился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года.

Вместе с тем, отметили в Минсоцполитики, события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны.

Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, по итогам 2019 уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значение 2019 года.

«Таким образом сообщения в СМИ о «резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%» по данным ЮНИСЕФ некорректные и нуждаются в уточнении», – сказано в сообщении.

Напомним, показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе Кабинета Министров Украины, свидетельствуют, что более 6 миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.

В то же время президент Владимир Зеленский критически отреагировал на заявление ЮНИСЕФ, о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности, отметив, что зарплата в $250 не является бедностью.