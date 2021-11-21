Украинцы назвали самыми главными проблемами Украины тотальную коррупцию, ужасную бедность населения и войну на Донбассе - в целом, 50%, 37% и 42% выбрали именно эти варианты.

Как пишет Слово и Дело, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы».

При этом заметно, что коронавирус не так сильно пугает украинцев - только 18% считают угрозой отсутствие доступа к нормальным медицинским услугам в стране. Конкретно для себя и своих семей главными проблемами назвали бедность, медуслуги и безработицу - эти варианты выбрали 47%, 36% и 34% респондентов. 45% украинцев вообще не ощутили никаких последствий происходящий в стране реформ.

Опрос проводился в августе — сентябре 2021 года. Данные получены методом интервьюирования от 2080 респондентов старше 18 лет со всей территории Украины за исключением оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Напомним, в Украине в декабре 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. А в 2022 году ее должны повысить еще на 200 грн. Однако проблема в том, что все это повышение будет съедено инфляцией, которая в Украине также стремительно растет. Поэтому вряд ли украинцы смогут позволить себе больше, чем раньше.