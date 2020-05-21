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АО «Укрзализниця» готова к возобновлению пассажирских перевозок. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции «Киев-Пассажирский» сегодня, 21 мая.

«Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции «Киев-Пассажирский» уже демонтированы МАФы, установлена ​​современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал», - отметил министр.

Напомним, Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер. 

Также правительство утвердило график запуска транспортного сообщения в Украине, предполагающий железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении и  межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом с 1 июня.

 
ForUm

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