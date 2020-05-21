Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 65 человек. Три человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них – 7 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период – 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 2 девочки - пяти и семи лет. А также 19 мужчин от 19 до 82 лет и парень, которому 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском – тоже 10. В Голосеевском районе - 9 случаев заболевания», - сообщил Кличко.

Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 человек выздоровели, 579 – умерли.