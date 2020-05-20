Исполнители убийства активистки Екатерины Гандзюк уже получил приговор суда, а заказчик этого преступления также сядут за решетку. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«За мою каденцию люди, которые убили, - посажены. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор. И заказчики сядут за решетку. Последний шаг - это суд», - сказал глава государства, выразив убеждение, что заказчики получат справедливый приговор.

В то же время президент отметил, что такой резонансный судебный процесс должен быть полностью независимым.

«Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму», - подчеркнул Зеленский.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Офис генерального прокурора передает дело в суд.