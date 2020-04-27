Офис генерального прокурора передает дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк в суд. Об этом на брифинге сообщил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, передает УНИАН.

По его словам, следствие установило конечного заказчика этого преступления, им является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. «Тщательный анализ связей фигурантов этого преступления, изучение их встреч и сопоставление доказательств позволили установить конечного заказчика преступления, и расследованием установлено, что это действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Сейчас Мангер и Алексей Левин имеют статус подозреваемых по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса, то есть обоснованно подозреваются в организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, повлекшее смерть потерпевшей. За указанные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет», - сказал заместитель генпрокурора.

По словам Симоненко, собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи в суд.

Сегодня прокуроры объявили об этом Мангеру и Левину, которого недавно экстрадировали в Украину, а также другим фигурантам производства.

После этого на брифинге было продемонстрировано видео, где Мангеру и Левину заявляют о завершении досудебного расследования и открывают материалы досудебного следствия. Симоненко напомнил, что Мангеру избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн 150 тыс. грн, а Левин содержится в следственном изоляторе.

Напомним, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.