Вспышки заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях столицы - на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«О вспышкаъ, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука», - сказал Кличко.

Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также - 10 контактных лиц.

Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.

«Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин», - отметил Кличко.

Напомним, За прошедшие сутки, 19 мая, в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом еще у 51 человека.