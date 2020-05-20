Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что людям, у которых есть клинические проявления коронавирусной болезни будут проводить ПЦР-тестирования и ИФА-тестирования. Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает Укринформ.

«У нас есть категории людей, у которых будет совмещено и ПЦР-тестирование, и ИФА-тестирование, например, есть люди, у которых есть клинические проявления коронавирусной болезни. Сначала мы делаем ПЦР-тестирование, а если два ПЦР-теста отрицательные, то мы предлагаем еще сделать тестирование ИФА на антитела для того, чтобы ни в коем случае не пропустить болезнь», - рассказал Степанов.

Он также сообщил, что Минздрав расширяет тестирования за счет контактных лиц.

«Раньше это были близкие лица, а сейчас мы считаем, что надо расширять. Но в то же время , если мы говорим о контактных лицах, есть определенный период, после которого мы можем делать тестирование. Также будет добавлена непосредственная группа риска - это медики, работники Национальной полиции, Национальной гвардии и другие», - добавил министр здравоохранения.

Он напомнил, что Минздрав разработал алгоритм ИФА-тестирования, за счет чего собирается существенно расширить группу людей, которым будут проводить ИФА-тестирование.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 354 новых случая.