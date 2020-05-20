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По состоянию на утро среды, 20 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, выздоровели 1 688 630 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), передает УНИАН.

Всего в мире 4 897 492 инфицированных, в России - 299 941. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 91 921 человек, Великобритании – 35 422, Италии – 32 169, Франции – 28, 025 и в Испании – 27 778.

В Китае в общем – 4638. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 528 568), Россия (299 941), Бразилия (271 885), Великобритания (250 138), Испания (232 037), Италия (226 699), Франция (180 933), Германия (177 778) и Турция (151 615).

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 354 новых случая.
ForUm

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