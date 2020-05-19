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В Украине по состоянию на 19 мая подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.

По данным СНБО, выздоровели за последние сутки в Украине 356 человек.

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 245 людям, в том числе одному ребенку и 21 медику.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1445 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
ForUm

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