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Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 38 человек, умерли три человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 38 человек. Среди них – 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. На сегодняшний день в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 2 девочки – двух и трех лет. А также 12 мужчин от 24 до 58 лет и мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 19 мая подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли.
ForUm

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