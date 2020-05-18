Сегодня, 18 мая, в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа, а также чтят память жертв депортации крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание рабочей группы по решению проблем крымскотатарского народа.

Также Зеленский обещает крымским татарам квартиры на Херсонщине, новую мечеть и хаб на админгранице с Крымом.

Президент согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине зафиксировано 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека.

В Одессе по ул. Торговой, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Предварительно жертв и пострадавших нет. Причиной обрушения могли стать земляные работы.

Министерство здравоохранения позволит открыть пляжный сезон в Украине, поскольку морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарной врач Украины Виктор Ляшко.

Также Минздрав подготовил рекомендации по запуску транспорта и работе спортзалов.

Местным властям нужно позволить запускать общественный транспорт его там, где они видят возможность обеспечения безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.

Служба безопасности Украины заявляет, что активиста Сергея Стерненко вызвали на 9:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении.

62 страны, среди которых ЮАР, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, РФ поддержали предложение Австралии и Евросоюза относительно проведения независимого расследования источники происхождения и массового распространения коронавируса.