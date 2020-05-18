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По итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями крымскотатарского народа, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Председатель Херсонской областной государственной администрации обеспечит выполнение этого поручения.  

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также на границе Херсонской области и Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

«Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно иначе, «витрину» нашей страны», - сказал Зеленский.

18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.
ForUm

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