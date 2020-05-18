Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание рабочей группы по решению проблем крымскотатарского народа.

Об этом он заявил во время встречи с представителями крымскотатарского народа, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

«Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне», - подчеркнул Зеленский, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.

Он сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Также с целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе Президента, в составе которой будут крымские татары.

«Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались», - сказал президент.

Президент подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность президенту за чествование памяти жертв депортации.

«Мы очень благодарны за то, что сегодня 76-я годовщина отмечается на таком уровне, инсталляции с крымскотатарским флагом на здании Кабмина и сегодня, знаю, будут на здании Офиса президента. Благодарны за ваши заявления, опубликованные сегодня по распоряжению МИД. Мы очень надеемся, что тема Крыма, тема возвращения в Украину и восстановления территориальной целостности Украины никогда не исчезнет с повестки дня руководства нашего государства», - сказал Джемилев.

Также лидер крымскотатарского народа поддержал решение президента о создании рабочей группы, которая будет заниматься проблемами крымских татар.

18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.